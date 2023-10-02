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Еврейская организация призвала Канаду раскрыть больше данных о нацистских преступниках

Еврейская организация призвала Канаду раскрыть больше данных о нацистских преступниках Канадские власти должны раскрыть больше информации о нацистских преступниках, которые скрываются в стране, с учетом скандала с чествованием украинского нациста в парламенте.
Другие страны
2 октября 2023 г. 02:18
Еврейская организация призвала Канаду раскрыть больше данных о нацистских преступниках

Канадские власти должны раскрыть больше информации о нацистских преступниках, которые скрываются в стране, с учетом скандала с чествованием украинского нациста в парламенте.

Как передает Report, об этом в эфире телеканала CBC заявил юрист-консультант местного отделения одной из наиболее известных и старейших еврейских общественных организаций "Бней-Брит" Дэвид Матас.

"Если действительно хотим извлечь уроки из прошлого, мы должны выяснить, что творили убийцы и как избежали правосудия. И сейчас не можем полностью усвоить этот урок, так как эти записи не раскрыты", - сказал он. Матас пояснил, что речь идет о докладе комиссии Жюля Дешене, которая в 1986-1987 годах провела расследование в отношении лиц, совершивших военные преступления в годы Второй мировой войны и укрывшихся в Канаде. Большая часть доклада, в том числе список 240 военных преступников, не была обнародована.

По итогам работы комиссии парламент Канады утвердил внесение в уголовных кодекс изменений, позволяющих судам рассматривать дела о военных преступлениях, совершенных за пределами страны. Признанных виновными постановлением суда могут депортировать и лишить канадского гражданства. Однако никто так и не был осужден.

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Версия на азербайджанском языке Yəhudi təşkilatı Kanadanı nasist cinayətkarları haqqında daha çox məlumat verməyə çağırıb

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