Евразийский региональный центр при ОИС осудил задержание Мухаммада Раббани по запросу Франции

Евразийский региональный центр (ЕРЦ) Молодежного форума Организации исламского сотрудничества (ОИС) осудил задержание в Швейцарии главы независимой правозащитной организации CAGE, гражданина Великобритании Мухаммада Раббани по запросу французских властей.

Евразийский региональный центр (ЕРЦ) Молодежного форума Организации исламского сотрудничества (ОИС) осудил задержание в Швейцарии главы независимой правозащитной организации CAGE, гражданина Великобритании Мухаммада Раббани по запросу французских властей.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении центра.

Согласно заявлению, целью задержания Раббани было пресечь его участие в конференции "Неоколониализм: Права человека, мир и безопасность", организованной Бакинской инициативной группой 14 декабря в офисе ООН в Женеве.

В ЕРЦ напомнили, что конференция, приуроченная к годовщине принятия Генассамблеей ООН "Декларации о предоставлении независимости колониальным странам и народам", была направлена на поддержку борьбы с неоколониализмом, защиту прав человека и укрепление мира.

В заявлении выражена солидарность и дана высокая оценка деятельности Раббани в области борьбы за права человека и против исламофобии.

"Его неустанное стремление к продвижению прав человека заслуживает похвалы. В качестве главы CAGE, организации, которая борется с несправедливостью и дискриминацией, он сыграл важную роль в повышении осведомленности о проблемах, с которыми сталкиваются люди", - говорится в заявлении.

В документе особо подчеркивается, что незаконное задержание Раббани, легально прибывшего в Швейцарию, является нарушением фундаментальных принципов прав человека.

Центр призвал правительство Франции тщательно расследовать данный инцидент, соблюдать принципы правосудия и прав человека, не вмешиваться во внутренние дела других государств, обеспечить свободу передвижения и самовыражения правозащитников.

"Призываем международные организации присоединиться к этой инициативе и оказать поддержку в обеспечении прав Мухаммада Раббани. Правление ЕРЦ выступает против всевозможных несправедливых действий, нарушающих права человека и препятствующих международному сотрудничеству", - говорится в заявлении.