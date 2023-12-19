О нас

Евразийский региональный центр при ОИС осудил задержание Мухаммада Раббани по запросу Франции

Евразийский региональный центр при ОИС осудил задержание Мухаммада Раббани по запросу Франции Евразийский региональный центр (ЕРЦ) Молодежного форума Организации исламского сотрудничества (ОИС) осудил задержание в Швейцарии главы независимой правозащитной организации CAGE, гражданина Великобритании Мухаммада Раббани по запросу французских властей.
Другие страны
19 декабря 2023 г. 12:58
Евразийский региональный центр при ОИС осудил задержание Мухаммада Раббани по запросу Франции

Евразийский региональный центр (ЕРЦ) Молодежного форума Организации исламского сотрудничества (ОИС) осудил задержание в Швейцарии главы независимой правозащитной организации CAGE, гражданина Великобритании Мухаммада Раббани по запросу французских властей.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении центра.

Согласно заявлению, целью задержания Раббани было пресечь его участие в конференции "Неоколониализм: Права человека, мир и безопасность", организованной Бакинской инициативной группой 14 декабря в офисе ООН в Женеве.

В ЕРЦ напомнили, что конференция, приуроченная к годовщине принятия Генассамблеей ООН "Декларации о предоставлении независимости колониальным странам и народам", была направлена на поддержку борьбы с неоколониализмом, защиту прав человека и укрепление мира.

В заявлении выражена солидарность и дана высокая оценка деятельности Раббани в области борьбы за права человека и против исламофобии.

"Его неустанное стремление к продвижению прав человека заслуживает похвалы. В качестве главы CAGE, организации, которая борется с несправедливостью и дискриминацией, он сыграл важную роль в повышении осведомленности о проблемах, с которыми сталкиваются люди", - говорится в заявлении.

В документе особо подчеркивается, что незаконное задержание Раббани, легально прибывшего в Швейцарию, является нарушением фундаментальных принципов прав человека.

Центр призвал правительство Франции тщательно расследовать данный инцидент, соблюдать принципы правосудия и прав человека, не вмешиваться во внутренние дела других государств, обеспечить свободу передвижения и самовыражения правозащитников.

"Призываем международные организации присоединиться к этой инициативе и оказать поддержку в обеспечении прав Мухаммада Раббани. Правление ЕРЦ выступает против всевозможных несправедливых действий, нарушающих права человека и препятствующих международному сотрудничеству", - говорится в заявлении.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке ФотоICYF-ERC releases statement condemning detention of Muhammad Rabbani under pressure of France
Версия на азербайджанском языке ФотоİƏGF Avrasiya Regional Mərkəzi Məhəmməd Rəbbanini Fransanın tələbi ilə saxlamasını pisləyib

Самое важное

ООН: Готовы поддержать Азербайджан и Армению в их продвижении по пути нормализации отношений
ООН: Готовы поддержать Азербайджан и Армению в их продвижении по пути нормализации отношений
19 декабря 2023 г. 13:14
Генеральный секретарь ООН посетит Азербайджан в связи с COP29
Генеральный секретарь ООН посетит Азербайджан в связи с COP29
19 декабря 2023 г. 12:39
В Азербайджане утвержден производственный календарь на 2024 год
ФотоВ Азербайджане утвержден производственный календарь на 2024 год
15 декабря 2023 г. 19:31
Президент Азербайджана: Международную конференцию COP29 мы проведем на высоком уровне
Президент Азербайджана: Международную конференцию COP29 мы проведем на высоком уровне
15 декабря 2023 г. 13:35
Ильхам Алиев: XVI Съезд учителей знаменателен тем, что проводится в рамках Года Гейдара Алиева
Ильхам Алиев: XVI Съезд учителей знаменателен тем, что проводится в рамках "Года Гейдара Алиева"
15 декабря 2023 г. 13:04
Президент Ильхам Алиев направил обращение участникам XVI Съезда учителей Азербайджана
Президент Ильхам Алиев направил обращение участникам XVI Съезда учителей Азербайджана
15 декабря 2023 г. 12:50
Состоялось расширенное заседание правления партии Ени Азербайджан
ФотоСостоялось расширенное заседание правления партии "Ени Азербайджан"
15 декабря 2023 г. 11:40
Партия Ени Азербайджан выдвинула кандидатуру Ильхама Алиева на пост президента
Партия "Ени Азербайджан" выдвинула кандидатуру Ильхама Алиева на пост президента
15 декабря 2023 г. 11:12
Глава МИД Азербайджана ответил на предложение Армении об отводе войск от границы
Глава МИД Азербайджана ответил на предложение Армении об отводе войск от границы
14 декабря 2023 г. 16:05
Азербайджан готовит ответ на предложения Армении по мирному соглашению
Азербайджан готовит ответ на предложения Армении по мирному соглашению
14 декабря 2023 г. 15:29

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi