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Эво Моралесу запретили въезд в Перу

Эво Моралесу запретили въезд в Перу Миграционная служба Перу запретила въезд в страну экс-президенту Боливии Эво Моралесу, который обвиняется во вмешательстве во внутренние дела республики.
Другие страны
10 января 2023 г. 03:42
Эво Моралесу запретили въезд в Перу
Эво Моралес

Миграционная служба Перу запретила въезд в страну экс-президенту Боливии Эво Моралесу, который обвиняется во вмешательстве во внутренние дела республики.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило перуанское министерство внутренних дел.

"6 января Национальное управление по миграции, строго соблюдая свои полномочия и статью номер 48 "Закона о миграции", постановило ввести запрет на въезд в страну через любой пограничный пункт в отношении девяти граждан Боливии, включая господина Хуана Эво Моралеса Айму", - говорится в заявлении.

По данным ведомства, Моралес въезжал на территорию Перу "для осуществления политической агитации". "Это представляет собой явное нарушение нашего миграционного законодательства и наносит ущерб национальной безопасности и внутреннему порядку Перу", - добавили в МВД.

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Версия на азербайджанском языке Evo Moralesin Peruya girişi qadağan edilib

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