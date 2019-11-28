​Эво Моралес заявил, что его разыскивает Интерпол

Бывший президент Боливии Эво Моралес заявил на пресс-конференции в Мексике, что Интерпол выпустил "синий формуляр" на его имя и выясняет его местонахождение на основании обвинений в несуществующих преступлениях.

Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости.

"Интерпол разыскивает меня в Южной Америке за преступления, которых не было", - заявил Моралес на пресс-конференции в Мехико.

По словам экс-президента, "синий формуляр" выпущен также в отношении бывшего вице-президента Альваро Гарсии Линеры.