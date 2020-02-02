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Эво Моралес намерен обратиться в прокуратуру

​Эво Моралес намерен обратиться в прокуратуру

Экс-президент Боливии Эво Моралес заявил, что подаст заявление в прокуратуру из-за изъятия правоохранительными органами личных документов у его помощницы, передает Report со ссылкой на ТАСС.

"Мы подадим жалобу в прокуратуру в связи с кражей с отягчающими обстоятельствами, ответственность за которую лежит на главе МВД де-факто Артуро Мурильо и полковнике Иване Рохасе из спецподразделения полиции по борьбе с преступностью", - написал он в Twitter.

По словам Моралеса, он также "обратится в международные инстанции в связи с изъятием и исчезновением нотариальной доверенности", которой он уполномочил своего адвоката и помощницу подать за него документы для регистрации в качестве кандидата в члены парламента. "Они хотят запугать нас, но у них не получится", - добавил экс-президент.

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