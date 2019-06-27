Эвакуированные жители Арыси в Казахстане устроили митинг в Шымкенте

Жители Арыси, эвакуированные после взрывов на складах в воинской части, вышли на несанкционированный митинг с требованием возвести им жилье в Шымкенте, сообщает Report со ссылкой на "Интерфакс".

Митингующие собрались близ мечети "Ак мешит" в Шымкенте, где расположен один из эвакуационных пунктов.

Жители не хотят возвращаться в Арысь, так как, по их мнению, в городе небезопасно. Они требуют построить им жилье и предоставить земельные участки в Шымкенте. Количество митингующих быстро увеличивается и уже достигает нескольких сотен человек.

К митингующим вышли первый заместитель главы Шымкента Кайрат Нуртай и заместитель акимама Туркестанской области Уласбек Садибеков, также к месту митинга подъехал аким Шымкента Габидулла Абдрахимов.