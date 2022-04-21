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Эвакуацию сотрудников Капитолия провели из-за самолета с парашютным отрядом Армии США

Эвакуацию сотрудников Капитолия провели из-за самолета с парашютным отрядом Армии США Эвакуацию сотрудников Капитолия в среду провели из-за самолета с членами парашютного отряда Golden Knights Армии США, направлявшегося с военной базы Эндрюс (штат Мэриленд) на стадион Nationals Park в Вашингтоне, где парашютисты должны были выступить перед
Другие страны
21 апреля 2022 г. 09:13
Эвакуацию сотрудников Капитолия провели из-за самолета с парашютным отрядом Армии США

Эвакуацию сотрудников Капитолия в среду провели из-за самолета с членами парашютного отряда Golden Knights Армии США, направлявшегося с военной базы Эндрюс (штат Мэриленд) на стадион Nationals Park в Вашингтоне, где парашютисты должны были выступить перед бейсбольным матчем.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство The Associated Press.

По его данным, полиция Капитолия оповестила сотрудников об угрозе, когда самолет кружил в пределах закрытого воздушного пространства рядом с комплексом зданий Капитолия. Согласно данным радиолокационного сопровождения, самолет все время находился за пределами закрытого воздушного пространства непосредственно над Капитолием, отмечает AP.

Источники сообщили агентству, что следователи еще выясняют, почему полет самолета не был должным образом согласован с представителями правоохранительных органов в Вашингтоне. Собеседники агентства отметили, что, по предварительным данным, пилот, вероятно, не доложил о взлете должным образом или не имел соответствующего разрешения.

Агентство Reuters сообщило, что Федеральное авиационное управление США проведет расследование.

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Версия на английском языке Parachute demo at Nats Park causes brief Capitol evacuation

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