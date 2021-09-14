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Эвакуацию афганцев в США приостановили еще на неделю

Эвакуацию афганцев в США приостановили еще на неделю Эвакуация граждан Афганистана в Соединенные Штаты приостановлена еще как минимум на семь дней в связи с ранее выявленными случаями заболевания корью среди таких лиц.
Другие страны
14 сентября 2021 г. 03:27
Эвакуацию афганцев в США приостановили еще на неделю

Эвакуация граждан Афганистана в Соединенные Штаты приостановлена еще как минимум на семь дней в связи с ранее выявленными случаями заболевания корью среди таких лиц.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, выступая в понедельник на брифинге на борту самолета президента США Джо Байдена, который отправился в штаты Айдахо и Калифорния.

"Эти рейсы еще продолжают оставаться приостановленными из предосторожности", - сказала про переброску афганцев в США авиатранспортом официальный представитель Белого дома. По ее словам, "операция... по-прежнему стоит на паузе по запросу Центров по контролю и профилактике заболеваний (при Министерстве здравоохранения и социальных служб США) как минимум на семь дополнительных дней".

"От всех прибывающих (в США) афганцев в настоящее время требуется прохождение вакцинации от кори... Важнейшая иммунизация афганцев... производится на военных базах внутри США. Вскоре мы начнем вакцинацию афганцев от кори, свинки и краснухи еще в ходе их пребывания за рубежом (до переброски в Соединенные Штаты)", - отметила Жан-Пьер.

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