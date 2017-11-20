Эвакуация объявлена в Новой Каледонии из-за угрозы цунами

Баку. 20 ноября. REPORT.AZ/ Власти Новой Каледонии объявили эвакуацию из-за угрозы цунами, которая возникла после землетрясения.

Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости.

Предупреждение распространено на острова Лоялти и Иль-Де-Пан.

Согласно данным Тихоокеанского центра предупреждения цунами, высота волн может составить до 1 метра.

Ранее сообщалось, что землетрясение магнитудой 7,3 произошло у берегов Новой Каледонии. Эпицентр залегал на глубине 25 километров в 69 километрах к северо-востоку от города Тадин.