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    Эвакуация объявлена в Новой Каледонии из-за угрозы цунами

    Согласно данным Тихоокеанского центра предупреждения цунами, высота волн может составить до 1 метра

    Баку. 20 ноября. REPORT.AZ/ Власти Новой Каледонии объявили эвакуацию из-за угрозы цунами, которая возникла после землетрясения.

    Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости.

    Предупреждение распространено на острова Лоялти и Иль-Де-Пан.

    Согласно данным Тихоокеанского центра предупреждения цунами, высота волн может составить до 1 метра.

    Ранее сообщалось, что землетрясение магнитудой 7,3 произошло у берегов Новой Каледонии. Эпицентр залегал на глубине 25 километров в 69 километрах к северо-востоку от города Тадин.

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