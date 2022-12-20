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Ева Кайли признала соучастие своего отца в деле о коррупции

Ева Кайли признала соучастие своего отца в деле о коррупции Бывший заместитель Европарламента Ева Кайли сделала частичные признания о том, что просила своего отца Александроса Кайлиса спрятать значительную сумму денег в ее доме. Кайли содержится в женском отделении тюрьмы Харен с 9 декабря и проходит по делу о кор
Другие страны
20 декабря 2022 г. 18:55
Ева Кайли признала соучастие своего отца в деле о коррупции

Бывший заместитель Европарламента Ева Кайли сделала частичные признания о том, что просила своего отца Александроса Кайлиса спрятать значительную сумму денег в ее доме. Кайли содержится в женском отделении тюрьмы Харен с 9 декабря и проходит по делу о коррупции, связанному с чемпионатом мира по футболу в Катаре, об этом во вторник сообщила газета France soir.

"Обвиняемая признает, что дала указание своему отцу скрыть деньги", - приводит газета фрагмент из ордера на арест, написанный следственным судьей Мишелем Клезом. Ева Кайли предстанет перед палатой совета 22 декабря.

Источники France soir сообщают, что Александроса Кайлиса задержали в день масштабной антикоррупционной операции, когда он укрывался в Брюссельском отеле Sofitel с чемоданом, полным наличных денег.

Европейское полицейское агентство (Европол) присоединилось в понедельник к расследованию дела о коррупции, информирует газета. В этом расследовании Европол предоставляет человеческую и техническую поддержку. Федеральная прокуратура подтвердила также поддержку Европейского агентства по сотрудничеству органов юстиции в проведении обысков по этому делу в Италии.

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