Ева Кайли лишена полномочий заместителя главы Европарламента

Председатель Европарламента Роберта Метсола приняла решение лишить Еву Кайли полномочий своего заместителя.
"В свете продолжающегося расследования бельгийских властей председатель (Европарламента Роберта) Метсола приняла решение о снятии всех полномочий, задач и компетенций заместителя председателя Европарламента с Евы Кайли, решение вступает в силу немедленно", - приводит агентство слова представителя Европарламента. Другие подробности не сообщаются.
Ранее газета France soir информировала, что полиция провели 14 обысков в различных коммунах Брюсселя. По ее информации, расследование велось с июля 2022 года. Подозреваемые обвиняются в получении взяток от катарской стороны и попытках влияния на политику Европейского союза, в частности на позицию других депутатов Европейского парламента, в преддверии подготовки чемпионата мира по футболу. По данным газеты, задержанные передавали другим депутатам Европарламента крупные суммы денег и ценные подарки.
Генеральная прокуратура Бельгии распространила заявление, в котором подтвердила информацию о проведении в пятницу "операции по противодействию коррупции, связанной с одной из стран Ближнего Востока", но оставила без комментариев всю остальную информацию газеты, в том числе о связи расследования с ЧМ-2022. Позже Agence France-Presse сообщило, что Кайли была задержана в Брюсселе по этому делу. По данным Афинского Македонского агентства новостей (АМНА), она была исключена из греческой партии ПАСОК - "Движение перемен" по решению председателя партии Никоса Андрулакиса.