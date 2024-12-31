Euronews: 2024 год - худший в карьере президента Франции Эмманюэля Макрона

2024 год стал одним из самых неудачных в политической карьере президента Франции Эмманюэля Макрона.

2024 год стал одним из самых неудачных в политической карьере президента Франции Эмманюэля Макрона.

Как сообщает Report, в обзоре Euronews о самых успешных и неудачливых политиках года говорится, что политические и экономические трудности во Франции ставят его карьеру под удар.

По мнению авторов статьи, когда-то Макрон считался одним из самых сильных и проевропейских национальных лидеров, но теперь, похоже, ему предстоит стать "хромой уткой".

"Как бы то ни было, 2024 год для президента Франции выдался катастрофическим. На июньских выборах в Европарламент его ультраправые соперники - Национальное объединение, заняли 30 из 81 места. Назначенные следом внеочередные выборы в стране привели к потере центристского большинства и в Национальной ассамблее.

Первая попытка сформировать правительство под руководством бывшего комиссара ЕС по правам человека Мишеля Барнье провалилась, когда он попытался достичь консенсуса по бюджету на 2025 год.

Не факт, что его преемник, макронист Франсуа Байру, добьется большего; между тем Париж находится под давлением Брюсселя, требующего сократить один из самых высоких дефицитов в еврозоне.