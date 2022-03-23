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EUMETSAT перестал передавать России метеорологическую информацию

EUMETSAT перестал передавать России метеорологическую информацию Европейская организация по эксплуатации метеорологических спутников (EUMETSAT), крупный поставщик метеорологических данных для правительства, приостановил сотрудничество с Россией.
Другие страны
23 марта 2022 г. 08:27
EUMETSAT перестал передавать России метеорологическую информацию

Европейская организация по эксплуатации метеорологических спутников (EUMETSAT), крупный поставщик метеорологических данных для правительства, приостановил сотрудничество с Россией.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом сообщает Reuters.

Специальный совет государств-членов организации собрался во вторник утром. Он принял решение немедленно приостановить действие лицензий российских пользователей и приостановить действие двустороннего соглашения о сотрудничестве с ведущим метеорологическим агентством России. Представитель организации отказался сообщить, чем было вызвано это решение.

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Версия на английском языке EUMETSAT suspends cooperation with Russia
Версия на азербайджанском языке Daha bir təşkilat Rusiya ilə əməkdaşlığı dayandırıb

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