EUMETSAT перестал передавать России метеорологическую информацию

Европейская организация по эксплуатации метеорологических спутников (EUMETSAT), крупный поставщик метеорологических данных для правительства, приостановил сотрудничество с Россией.

Европейская организация по эксплуатации метеорологических спутников (EUMETSAT), крупный поставщик метеорологических данных для правительства, приостановил сотрудничество с Россией.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом сообщает Reuters.

Специальный совет государств-членов организации собрался во вторник утром. Он принял решение немедленно приостановить действие лицензий российских пользователей и приостановить действие двустороннего соглашения о сотрудничестве с ведущим метеорологическим агентством России. Представитель организации отказался сообщить, чем было вызвано это решение.