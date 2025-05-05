О нас

EUAA: Уход Асада от власти в Сирии ощутимо сократил число просителей убежища в ЕС

EUAA: Уход Асада от власти в Сирии ощутимо сократил число просителей убежища в ЕС После падения в Сирии режима Башара Асада число заявлений от сирийцев на предоставление убежища в Евросоюзе достигло самого низкого уровня.
Другие страны
5 мая 2025 г. 22:02
EUAA: Уход Асада от власти в Сирии ощутимо сократил число просителей убежища в ЕС

После падения в Сирии режима Башара Асада число заявлений от сирийцев на предоставление убежища в Евросоюзе достигло самого низкого уровня.

Как передает Report со ссылкой на Le Figaro, об этом сообщило Европейское агентство по вопросам убежища (EUAA).

"В феврале убежища в Европе запросили 5 тыс. сирийцев, что является исторически низким показателем, не наблюдавшимся более чем за 10 лет", - следует из данных агентства.

По информации EUAA, приход к власти в декабре 2024 года оппозиционных сил страны повлек "значительное изменение" в ситуации с предоставлением убежища в Европе: число заявлений снизилось на 70% по сравнению с октябрем 2024 года.

До этого сирийцы были основными бенефициарами защиты ЕС, предоставлявшейся им в 27 государствах Евросоюза.

"Последние статистические данные по предоставлению убежища показывают, насколько важна для Европы стабильность в других регионах", - прокомментировал новую ситуацию член Еврокомиссии по внутренним делам и миграции Магнус Бруннер.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Экслюзивные новости

Турецкий министр: Мы работаем над полной технологической независимостью тюркского мира
Турецкий министр: Мы работаем над полной технологической независимостью тюркского мира
3 мая 2025 г. 14:58
ПРООН прекращает свою деятельность в Азербайджане
ПРООН прекращает свою деятельность в Азербайджане
2 мая 2025 г. 12:20
Политолог: Иран и Азербайджан могут совместно продвигать инициативы в рамках ОЭС
Политолог: Иран и Азербайджан могут совместно продвигать инициативы в рамках ОЭС
2 мая 2025 г. 11:11
Басим Реза: Улучшение отношений между Баку и Тегераном укрепит региональную безопасность
Басим Реза: Улучшение отношений между Баку и Тегераном укрепит региональную безопасность
1 мая 2025 г. 13:48
Началась подготовка проектно-сметной документации строительства освобожденных сел Газаха
Началась подготовка проектно-сметной документации строительства освобожденных сел Газаха
1 мая 2025 г. 11:05
Представитель Алжира: НПО Юга посредством новой платформы смогут бороться с неравенством
Представитель Алжира: НПО Юга посредством новой платформы смогут бороться с неравенством
28 апреля 2025 г. 12:32
Ильгар Ализаде: На терминале в Кулеви в этом году начнется строительство новых резервуаров
Ильгар Ализаде: На терминале в Кулеви в этом году начнется строительство новых резервуаров
25 апреля 2025 г. 09:32
Японская компания: Важно использовать спутниковые технологии для экомониторинга в Азербайджане
Японская компания: Важно использовать спутниковые технологии для экомониторинга в Азербайджане
24 апреля 2025 г. 13:56
Тазегуль Тойгулыева: Строительство новых паромов увеличит перевозку нефти и нефтепродуктов по маршруту Туркменбаши - порт Алят
Тазегуль Тойгулыева: Строительство новых паромов увеличит перевозку нефти и нефтепродуктов по маршруту Туркменбаши - порт Алят
24 апреля 2025 г. 13:05
Айгуль Садвокасова: Казахстан смог превратить этническое многообразие в мощный культурный ресурс
Айгуль Садвокасова: Казахстан смог превратить этническое многообразие в мощный культурный ресурс
23 апреля 2025 г. 18:17

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi