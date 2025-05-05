EUAA: Уход Асада от власти в Сирии ощутимо сократил число просителей убежища в ЕС

После падения в Сирии режима Башара Асада число заявлений от сирийцев на предоставление убежища в Евросоюзе достигло самого низкого уровня.

После падения в Сирии режима Башара Асада число заявлений от сирийцев на предоставление убежища в Евросоюзе достигло самого низкого уровня.

Как передает Report со ссылкой на Le Figaro, об этом сообщило Европейское агентство по вопросам убежища (EUAA).

"В феврале убежища в Европе запросили 5 тыс. сирийцев, что является исторически низким показателем, не наблюдавшимся более чем за 10 лет", - следует из данных агентства.

По информации EUAA, приход к власти в декабре 2024 года оппозиционных сил страны повлек "значительное изменение" в ситуации с предоставлением убежища в Европе: число заявлений снизилось на 70% по сравнению с октябрем 2024 года.

До этого сирийцы были основными бенефициарами защиты ЕС, предоставлявшейся им в 27 государствах Евросоюза.

"Последние статистические данные по предоставлению убежища показывают, насколько важна для Европы стабильность в других регионах", - прокомментировал новую ситуацию член Еврокомиссии по внутренним делам и миграции Магнус Бруннер.