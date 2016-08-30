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    Эстонский парламент не смог избрать президента страны в третьем туре

    Для дальнейшего проведения выборов будет сформирована коллегия выборщиков

    Баку. 30 августа. REPORT.AZ/ Эстонский парламент не смог избрать президента страны в третьем туре голосования, передает Report cо ссылкой на зарубежные СМИ.

    Сообщается, что оба кандидата, участвующие в выборах, не смогли набрать необходимого для победы количества голосов.

    В соответствии с законодательством страны, для дальнейшего проведения выборов будет сформирована коллегия выборщиков, в которую войдут 101 депутат и 234 представителя местных самоуправлений.

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