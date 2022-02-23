Эстонские дипломаты останутся в Украине

Президент Эстонии Алар Карис заявил в среду, что республика не собирается эвакуировать свой дипломатический корпус из Украины.

Президент Эстонии Алар Карис заявил в среду, что республика не собирается эвакуировать свой дипломатический корпус из Украины.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом А.Карис сказал газете Postimees.

"Я и раньше говорил, что задача дипломатии и в таких ситуациях - находиться на передовой до тех пор, пока там возможно находиться. Как долго там можно будет находиться, мы не знаем, но сейчас эстонский дипломатический корпус находится там, и мы даже увеличили его состав".

"Я считаю это знаковым, - добавил президент. - Если мы подаем сигнал, мол, уезжайте, там все идет к войне, то даже если этого не произойдет, коммерческая деятельность и инвесторы станут более осторожными, а это нехорошо для экономики".