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Эстонская армия сократит военный оркестр ради экономии

Эстонская армия сократит военный оркестр ради экономии Военный оркестр эстонских Сил обороны с 1 сентября сократят в полном составе в связи с предстоящим снижением расходов на деятельность всех министерств и ведомств республики.
Другие страны
16 мая 2021 г. 18:44
Эстонская армия сократит военный оркестр ради экономии

Военный оркестр эстонских Сил обороны с 1 сентября сократят в полном составе в связи с предстоящим снижением расходов на деятельность всех министерств и ведомств республики.

Как передает Report, об этом сообщил в воскресенье командующий Силами обороны генерал Мартин Херем.

Согласно утвержденной правительством в конце апреля государственной бюджетной стратегии на 2022-2025 годы, каждое министерство должно найти возможность сократить свои расходы на 5%.

По словам Херема, он разослал служебное письмо, в котором отметил, что в Силах обороны в этом году проведут сокращение персонала в размере до 200 человек. Всего в эстонской армии проходят службу почти 5 тысяч человек.

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