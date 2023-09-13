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Эстония запретила въезд автомобилям с российскими номерами

Эстония запретила въезд автомобилям с российскими номерами Эстония, следуя директиве Европейской комиссии (ЕК), запрещает въезд автомобилям, зарегистрированным в России. Эти ограничения применяются по согласованию с соседними Латвией и Литвой.
Другие страны
13 сентября 2023 г. 11:19
Эстония запретила въезд автомобилям с российскими номерами

Эстония, следуя директиве Европейской комиссии (ЕК), запрещает въезд автомобилям, зарегистрированным в России. Эти ограничения применяются по согласованию с соседними Латвией и Литвой.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом заявил глава МВД Эстонии Лаури Ляэнеметс.

"Эстония следует директиве, опубликованной Европейской комиссией 8 сентября о дополнительном разъяснении санкций, введенных в отношении Российской Федерации, согласно которым зарегистрированным в РФ автотранспортным средствам больше не разрешен въезд на территорию Европейского Союза", - сказал министр.

По его словам, с 10:00 13 сентября владелец автомобиля с российскими номерами должен будет либо вернуться в Россию, либо пересечь границу без автомобиля.

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Версия на азербайджанском языке Estoniya Rusiya avtomobillərinin ölkəyə girişini qadağan edib
Версия на английском языке Estonia bans entry of cars with Russian license plates

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