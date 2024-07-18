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Эстония запретила въезд автомобилей с белорусскими номерами

Эстония запретила въезд автомобилей с белорусскими номерами Эстонские пограничники не будут пропускать в страну автомобили с белорусскими регистрационными номерами.
Другие страны
18 июля 2024 г. 00:44
Эстония запретила въезд автомобилей с белорусскими номерами

Эстонские пограничники не будут пропускать в страну автомобили с белорусскими регистрационными номерами.

Как передает Report, об этом сообщил портал национального гостелерадио ERR со ссылкой на МИД балтийской республики.

"Санкции, введенные против Беларуси Евросоюзом, в том числе включают запрет на импорт моторных транспортных средств с белорусскими номерными знаками, - говорится в сообщении. - Это значит, что через пограничные пункты Эстонии въезд таких транспортных средств запрещается".

При этом, отметили власти республики, основания пребывания владельца или пользователя машины в Эстонии или Евросоюзе значения не имеют и не учитываются.

Транспортное средство с белорусскими номерами должно быть перерегистрировано в срок от 5 дней до 12 месяцев, что зависит от конкретной ситуации. Оно должно быть также в течение шести месяцев задекларировано на таможне.

Если эти условия не будут соблюдены, автомобилю будет запрещен выезд на дороги, а владелец подвергнут штрафу.

Аналогичные меры были приняты Литвой. Запрет на въезд белорусских машин вступит в силу с 18 июля.

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Версия на азербайджанском языке Estoniya Belarus nömrəli avtomobillərin ölkəyə girişini qadağan edib

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