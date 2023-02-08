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Эстония закупит у США HIMARS на сумму 200 миллионов долларов

Эстония закупит у США HIMARS на сумму 200 миллионов долларов Эстония закупит у США реактивные системы залпового огня HIMARS на сумму 200 миллионов долларов.
Другие страны
8 февраля 2023 г. 20:03
Эстония закупит у США HIMARS на сумму 200 миллионов долларов

Эстония закупит у США реактивные системы залпового огня HIMARS на сумму 200 миллионов долларов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил главный штаб сил обороны Эстонии.

Проект по закупке HIMARS общей стоимостью 200 миллионов долларов является крупнейшим в Эстонии. В его рамках закупят шесть систем залпового огня, а также боеприпасы, коммуникационные решения, системы обучения, логистики и жизненного цикла.

В пакет закупки входят ракеты с дальностью стрельбы от 70 до 300 километров. Помимо Эстонии, системы HIMARS приобретут также Латвия и Литва.

Как сообщил главный штаб, на Центральном полигоне Эстонии на этой неделе были проведены демонстрационные стрельбы РСЗО HIMARS с укороченной дельностью стрельбы, все цели были поражены.

В настоящее время эти системы уже находятся в Эстонии на вооружении базирующейся в республике роты пехотинцев США.

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