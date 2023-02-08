Эстония закупит у США HIMARS на сумму 200 миллионов долларов

Эстония закупит у США реактивные системы залпового огня HIMARS на сумму 200 миллионов долларов.
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Проект по закупке HIMARS общей стоимостью 200 миллионов долларов является крупнейшим в Эстонии. В его рамках закупят шесть систем залпового огня, а также боеприпасы, коммуникационные решения, системы обучения, логистики и жизненного цикла.
В пакет закупки входят ракеты с дальностью стрельбы от 70 до 300 километров. Помимо Эстонии, системы HIMARS приобретут также Латвия и Литва.
Как сообщил главный штаб, на Центральном полигоне Эстонии на этой неделе были проведены демонстрационные стрельбы РСЗО HIMARS с укороченной дельностью стрельбы, все цели были поражены.
В настоящее время эти системы уже находятся в Эстонии на вооружении базирующейся в республике роты пехотинцев США.