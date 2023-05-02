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Эстония закупит у Израиля барражирующие боеприпасы

Эстония закупит у Израиля барражирующие боеприпасы Эстония впервые приобретет барражирующие боеприпасы у израильской государственной компании Israel Aerospace Industries (IAI) на 100 миллионов евро.
Другие страны
2 мая 2023 г. 21:49
Эстония закупит у Израиля барражирующие боеприпасы

Эстония впервые приобретет барражирующие боеприпасы у израильской государственной компании Israel Aerospace Industries (IAI) на 100 миллионов евро.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщил министр обороны страны Ханно Певкур.

"Наличие такого наступательного потенциала, безусловно, значительно повысит обороноспособность Эстонии", - сказал он, комментируя подписание контракта, ставшего одним из самых дорогостоящих.

По его словам, появление нового вида боеприпасов станет важным дополнением к развитию обороноспособности Эстонии. Они позволят атаковать противника с закрытых огневых позиций с большого расстояния.

Певкур подчеркнул, что вместе с противокорабельными ракетами и реактивными системами залпового огня у Эстонии в ближайшем будущем появится ряд новых возможностей оказывать на противника воздействие с дальних расстояний.

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