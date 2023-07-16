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Эстония закупит боеприпасы на сумму более €1,2 млрд

Эстония закупит боеприпасы на сумму более €1,2 млрд В ближайшие годы Эстония закупит боеприпасы на сумму, превышающую 1,2 миллиарда евро.
Другие страны
16 июля 2023 г. 17:17
Эстония закупит боеприпасы на сумму более €1,2 млрд

В ближайшие годы Эстония закупит боеприпасы на сумму, превышающую 1,2 миллиарда евро.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба министерства обороны страны.

"В ближайшие четыре года будут закуплены боеприпасы на сумму более 1,2 миллиарда евро", - заявил министр обороны Эстонии Ханно Певкур, утвердивший план развития военной сферы на период с 2024 по 2027 год.

Он отметил, что расходы страны на национальную оборону повышаются до трех процентов ВВП.

Эстонские власти закупят ракетный комплекс средней дальности для развития противовоздушной обороны, а также боеприпасы для воздушного нападения. Помимо этого, будет проведена механизация маневренных подразделений и продолжится пополнение запасов боеприпасов, начатое правительством в 2022 году.

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