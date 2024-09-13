Эстония закупит боеприпасы на €1,1 млрд до 2028 года

Правительство Эстонии приняло решение закупить до 2028 года боеприпасы на сумму 1,1 млрд евро.

Правительство Эстонии приняло решение закупить до 2028 года боеприпасы на сумму 1,1 млрд евро.

Как передает Report, об этом сказала в пятницу министр образования и науки, председатель партии "Эстония 200" Кристина Каллас порталу ERR.

"Мы договорились в рамках коалиционного соглашения о сумме в 1,1 миллиарда долларов на срок мандата нынешнего правительства, то есть до 2028 года", - сказала она.

Она отметила, что политическое соглашение составляет 1,6 млрд евро, "просто компетенция принятия решений этого правительства не распространяется на период после 2028 года, и последующие правительства будут решать, как мы сможем продолжить закупку боеприпасов".