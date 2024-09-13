Эстония закупит боеприпасы на €1,1 млрд до 2028 года

Правительство Эстонии приняло решение закупить до 2028 года боеприпасы на сумму 1,1 млрд евро.
Как передает Report, об этом сказала в пятницу министр образования и науки, председатель партии "Эстония 200" Кристина Каллас порталу ERR.
"Мы договорились в рамках коалиционного соглашения о сумме в 1,1 миллиарда долларов на срок мандата нынешнего правительства, то есть до 2028 года", - сказала она.
Она отметила, что политическое соглашение составляет 1,6 млрд евро, "просто компетенция принятия решений этого правительства не распространяется на период после 2028 года, и последующие правительства будут решать, как мы сможем продолжить закупку боеприпасов".