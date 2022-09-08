Эстония закроет въезд для россиян с туристическими визами с 19 сентября

Эстония закрывает с 19 сентября въезд для граждан России, в том числе имеющим шенгенские визы, которые были выданы третьими государствами.

Эстония закрывает с 19 сентября въезд для граждан России, в том числе имеющим шенгенские визы, которые были выданы третьими государствами.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщил министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу (Urmas Reisalu).

"С 00 часов 19 сентября, начнет действовать для граждан России запрет на въезд через внешние границы независимо от того, каким государствам выдана шенгенская виза", - заявил министр в четверг на пресс-конференции.

Рейнсалу отметил, что запрет касается лиц, путешествующих с туристическими визами, и не затрагивает желающих посетить страну с целью встреч с родственниками и по иным гуманитарным причинам.