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Эстония заблокировала более 50 сайтов, которые транслировали телеканалы РФ

Эстония заблокировала более 50 сайтов, которые транслировали телеканалы РФ Эстония заблокировала еще 53 сайта, позволявших смотреть российские телеканалы в обход введенных санкций ЕС.
Другие страны
6 апреля 2023 г. 06:27
Эстония заблокировала более 50 сайтов, которые транслировали телеканалы РФ

Эстония заблокировала еще 53 сайта, позволявших смотреть российские телеканалы в обход введенных санкций ЕС.

Как передает Report, об этом сообщает Postimees со ссылкой на решение Департамента защиты прав потребителей и технического надзора в Эстонии.

"Для защиты информационного пространства и обеспечения соблюдения санкций Эстония ограничила доступ к 195 веб-сайтам и 51 телеканалу", - говорится в материале.

Департамент продолжает мониторинг телеканалов и сайтов, а также продолжит информирование телекоммуникационных компаний о телеканалах и веб-сайтах, распространение которых в Эстонии необходимо прекратить из-за международных санкций.

Госканцелярия Эстонии заявила, что упоминание российских каналов как важный источник информации за год снизилось с 33% до 11%, а доверие - с 40% до 18%. Генеральный директор департамента по защите прав потребителей и технического надзора Кристи Тальвинг считает, что работа по защите эстонского информационного пространства была эффективной.

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Версия на азербайджанском языке Estoniya Rusiya telekanallarını yayımlayan 50-dən çox saytı bloklayıb

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