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    ​Эстония выступает за увеличение присутствия сил НАТО в стране

    Об этом заявил премьер-министр Таави Рыйвас

    Баку. 24 мая. REPORT.AZ/ Правительство Эстонии намерено добиваться расширения и создания постоянного присутствия сил НАТО в стране.

    Как передает Report, об этом заявил премьер-министр Таави Рыйвас.

    "Если сейчас в Эстонии находится одна часть охраны воздушного пространства с четырьмя истребителями и рота пехотинцев США, то в ближайшее время мы хотим увеличить присутствие до батальона, создать в Таллине международный штаб, действующий под флагом НАТО", - сказал он.

    По его словам, Эстония также выступает за то, чтобы "европейские союзники взяли на себя большую ответственность".

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