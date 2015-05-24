​Эстония выступает за увеличение присутствия сил НАТО в стране

Баку. 24 мая. REPORT.AZ/ Правительство Эстонии намерено добиваться расширения и создания постоянного присутствия сил НАТО в стране.

Как передает Report, об этом заявил премьер-министр Таави Рыйвас.

"Если сейчас в Эстонии находится одна часть охраны воздушного пространства с четырьмя истребителями и рота пехотинцев США, то в ближайшее время мы хотим увеличить присутствие до батальона, создать в Таллине международный штаб, действующий под флагом НАТО", - сказал он.

По его словам, Эстония также выступает за то, чтобы "европейские союзники взяли на себя большую ответственность".