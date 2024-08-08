Эстония ввела полный таможенный контроль на границе с Россией

Власти Эстонии усилили меры проверки на границе с Россией и ввели полный таможенный контроль.

Власти Эстонии усилили меры проверки на границе с Россией и ввели полный таможенный контроль.

Как передает Report, Об этом сообщил портал национального гостелерадио ERR со ссылкой на правительство страны.

По его информации, нововведения касаются всех погранпунктов на российско-эстонской границе - в Нарве, Лухамаа и Койдула. Отмечается, что меры направлены на исключение возможности ввоза в РФ товаров, подпадающих под введенные Евросоюзом антироссийские санкции.

"Если говорить о пассажирах, то в первую очередь это будет выражаться в визуальном контроле и опросе. При возникновении подозрений или выборочно будет осуществляться дополнительный осмотр личных вещей вплоть до осмотра при помощи рентгена", - приводит портал слова министра финансов Эстонии Юргена Лиги.

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заявил 1 августа, что власти прибалтийской республики с 8 августа усилят меры проверки на границе с Россией и введут полный таможенный контроль. Польша, Финляндия, а также Латвия, Литва и Эстония подписали в мае 2024 года соглашение об усилении мониторинга соблюдения санкций ЕС в отношении РФ и обмене соответствующей информацией.