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Эстония ввела полный таможенный контроль на границе с Россией 

Эстония ввела полный таможенный контроль на границе с Россией  Власти Эстонии усилили меры проверки на границе с Россией и ввели полный таможенный контроль.
Другие страны
8 августа 2024 г. 10:20
Эстония ввела полный таможенный контроль на границе с Россией 

Власти Эстонии усилили меры проверки на границе с Россией и ввели полный таможенный контроль.

Как передает Report, Об этом сообщил портал национального гостелерадио ERR со ссылкой на правительство страны.

По его информации, нововведения касаются всех погранпунктов на российско-эстонской границе - в Нарве, Лухамаа и Койдула. Отмечается, что меры направлены на исключение возможности ввоза в РФ товаров, подпадающих под введенные Евросоюзом антироссийские санкции.

"Если говорить о пассажирах, то в первую очередь это будет выражаться в визуальном контроле и опросе. При возникновении подозрений или выборочно будет осуществляться дополнительный осмотр личных вещей вплоть до осмотра при помощи рентгена", - приводит портал слова министра финансов Эстонии Юргена Лиги.

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заявил 1 августа, что власти прибалтийской республики с 8 августа усилят меры проверки на границе с Россией и введут полный таможенный контроль. Польша, Финляндия, а также Латвия, Литва и Эстония подписали в мае 2024 года соглашение об усилении мониторинга соблюдения санкций ЕС в отношении РФ и обмене соответствующей информацией.

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Версия на английском языке Estonia introduces full customs control at Russian border

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