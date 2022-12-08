Эстония вслед за Латвией и Литвой прекращает вещание "Дождя"

Эстония вслед за Латвией и Литвой с 8 декабря прекращает вещание телеканала "Дождь"

Эстония вслед за Латвией и Литвой с 8 декабря прекращает вещание телеканала "Дождь".

Как передает Report, об этом сообщает эстонская общественно-политическая ежедневная газета Postimees.

В стране телеканал транслировали операторы Telia, Elisa и Home 3. Представитель Elisa сказал, что компании пришло уведомление от департамента защиты прав потребителей и технического надзора о приостановке вещания "Дождя".

"Среди телевизионных пакетов компании Elisa "Дождь" является каналом по выбору, поэтому приостановка работы этого телеканала затронет небольшую часть клиентской базы", - сказал менеджер по связям со СМИ компании Таави Тедер.