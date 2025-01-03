Эстония в ближайшие недели получит американские РСЗО HIMARS

Эстония в ближайшие несколько недель получит американские реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.

Эстония в ближайшие несколько недель получит американские реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.

Как передает Report со ссылкой на телерадиокомпанию ERR, об этом сообщил глава минобороны Эстонии Ханно Певкур.

"Через несколько недель мы получим HIMARS из США", - сказал министр.

Утверждается, что американские военные, находящиеся в Эстонии, уже обучили военнослужащих армии страны пользованию этими РСЗО.

Напомним, что в конце ноября прошлого года военно-морская группа НАТО из шести кораблей, включая британский, норвежский, французский, нидерландский и бельгийский, прибыла в столицу Эстонии Таллин. Глава ВМС Эстонии Иво Вярк заявил о том, что группа выступает "главным ударным кулаком" морских сил военно-политического блока. Он также отметил, что пребывание кораблей в Эстонии связано с региональными оборонительными планами НАТО.