Эстония стала председателем Совета Евросоюза

Баку. 20 июля. REPORT.AZ/ Постпреды стран-членов ЕС при Евросоюзе решили, что Эстония будет председательствовать в Совете ЕС во второй половине 2017 года вместо Великобритании, которая отказалась от председательства в связи с Brexit.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил официальный представитель главы Евросовета Дональда Туска Пребен Ааманн.

"Страны-члены обсудили этот вопрос сегодня на заседании Coreper (28 послов). Послы достигли широкого согласия, что эстонское председательство начнется на шесть месяцев раньше, чтобы занять место Великобритании, и что последующие председательства в уже установленном порядке начнутся на шесть месяцев раньше", - заявил Ааманн.

Он отметил, что "есть надежда, что результат будет вскоре подтвержден формальным решением".