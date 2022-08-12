Эстония с 18 августа ограничит въезд граждан РФ в страну

Правительство Эстонии утвердило санкцию, ограничивающую выдачу виз гражданам России и запрещающую въезд в Эстонию гражданам России, которые имеют выданную Эстонией визу и намереваются посетить республику с целью туризма, бизнеса, спорта или культуры.

Правительство Эстонии утвердило санкцию, ограничивающую выдачу виз гражданам России и запрещающую въезд в Эстонию гражданам России, которые имеют выданную Эстонией визу и намереваются посетить республику с целью туризма, бизнеса, спорта или культуры.

Об этом передает Report со ссылкой на Интерфакс.

"Это означает, что если гражданин России, которому Эстония выдала шенгенскую визу и целью посещения которого является туризм, бизнес, спорт или культура, прибудет в погранпереходы Нарва, Лухамаа или Койдула, то со следующего четверга он уже не сможет въехать в Эстонию", - сообщила пресс-служба правительства.

Правительство уточнило, что граждане России, которым была выдана виза другой страной-участницей Шенгенского соглашения или которые уже находятся в Шенгенской зоне, могут въехать в Эстонию. Законность въезда в страну или ее отсутствие проверяет и обеспечивает Департамент полиции и погранохраны.

Также ограничена подача заявления на получение эстонской визы.