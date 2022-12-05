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Эстония разместит систему мониторинга БПЛА и 15 радаров на границе с Россией

Эстония разместит систему мониторинга БПЛА и 15 радаров на границе с Россией Эстония создаст систему мониторинга беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и разместит 15 радаров в уезде Ида-Вирумаа на границе с Россией.
Другие страны
5 декабря 2022 г. 19:45
Эстония разместит систему мониторинга БПЛА и 15 радаров на границе с Россией

Эстония создаст систему мониторинга беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и разместит 15 радаров в уезде Ида-Вирумаа на границе с Россией.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в понедельник сообщила эстонская газета Postimees.

"На сегодняшний день около 70% речной границы с РФ в районе Нарвы покрыто мониторинговой техникой, но этого недостаточно. Это не дает пограничникам полного обзора происходящего в приграничной зоне. Департамент полиции и пограничной охраны планирует в ближайшие годы построить в Ида-Вирумаа на приграничной территории 15 новых радарных позиций и создать отдельную систему обнаружения и нейтрализации дронов", - приводит издание слова оперативного руководителя приграничной Идаской префектуры Тарво Круупа.

По словам эстонского чиновника, ради укрепления границы власти республики будут вынуждены выкупить в пользу государства несколько земельных участков, находящихся в муниципальной собственности. Он также подчеркнул, что одним из "подходящих мест" для наблюдения за дронами станет локация, на которой ранее находился памятник танку Т-34 в честь освобождения Нарвы в 1944 году от войск нацистского вермахта советскими воинами. Монумент был демонтирован в августе по решению правительства Эстонии.

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Версия на азербайджанском языке Estoniya Rusiya ilə sərhəddə PUA monitorinq sistemi və 15 radar yerləşdirəcək

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