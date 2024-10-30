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Эстония рассмотрит закупку БПЛА у Украины

Эстония рассмотрит закупку БПЛА у Украины Власти Эстонии не исключают вариант закупки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) украинского производства, если Украина снимет запрет на экспорт вооружений.
Другие страны
30 октября 2024 г. 10:06
Эстония рассмотрит закупку БПЛА у Украины

Власти Эстонии не исключают вариант закупки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) украинского производства, если Украина снимет запрет на экспорт вооружений.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил портал национального гостелерадио ERR со слов министра обороны Эстонии Ханно Певкур.

"Качество дронов в Украине очень хорошее. <...> Если мы объявим тендер, то он будет открыт и для украинских предприятий. То есть мы сможем увидеть предложения как от украинских производителей, так и от эстонских и западных", - сказал он.

Запрет на экспорт оружия действует в Украине с февраля 2022 года. 18 октября министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что власти страны не исключают возможность возобновления экспорта оружия собственного производства, так как некоторые государства проявляют соответствующий интерес.

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Версия на английском языке Estonia explores military equipment procurement from Ukraine

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