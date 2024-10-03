Эстония рассматривает возможность отправки военных на запад Украины

Власти Эстонии рассматривают возможность отправки военнослужащих на запад Украины предположительно для выполнения небоевых задач.
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"Пока мы не приняли конкретного решения. Прежде всего, нам необходимо гарантировать безопасность наших инструкторов", - отметил он.
Отправка целой бригады с военной техникой стало бы, по его мнению, очень крупной целью для россиян.
Певкур утверждает, что решения о направлении военных в Украину должны приниматься консенсусом государств НАТО.
"Необходимо учитывать все детали: меры по защите контингента, а также логистику. Поэтому сейчас мы продолжаем обучение в Польше и Великобритании. Посмотрим, как будет развиваться эта тема", - подытожил политик.