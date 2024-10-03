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Эстония рассматривает возможность отправки военных на запад Украины

Эстония рассматривает возможность отправки военных на запад Украины Власти Эстонии рассматривают возможность отправки военнослужащих на запад Украины предположительно для выполнения небоевых задач.
Другие страны
3 октября 2024 г. 02:19
Эстония рассматривает возможность отправки военных на запад Украины

Власти Эстонии рассматривают возможность отправки военнослужащих на запад Украины предположительно для выполнения небоевых задач.

Как передает Report, об этом сообщил радиостанции Polskie Radio министр обороны балтийской республики Ханно Певкур, находящийся в Варшаве на конференции Warsaw Security Forum.

"Пока мы не приняли конкретного решения. Прежде всего, нам необходимо гарантировать безопасность наших инструкторов", - отметил он.

Отправка целой бригады с военной техникой стало бы, по его мнению, очень крупной целью для россиян.

Певкур утверждает, что решения о направлении военных в Украину должны приниматься консенсусом государств НАТО.

"Необходимо учитывать все детали: меры по защите контингента, а также логистику. Поэтому сейчас мы продолжаем обучение в Польше и Великобритании. Посмотрим, как будет развиваться эта тема", - подытожил политик.

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