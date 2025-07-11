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Эстония проведет конференцию по восстановлению Украины в 2027 году

Эстония проведет конференцию по восстановлению Украины в 2027 году Таллин станет площадкой для международной конференции по восстановлению Украины в 2027 году.
Другие страны
11 июля 2025 г. 11:09
Эстония проведет конференцию по восстановлению Украины в 2027 году

Таллин станет площадкой для международной конференции по восстановлению Украины в 2027 году.

Как передает Report со ссылкой на портал национального гостелерадио ERR, об этом заявил премьер Эстонии Кристен Михал.

"Мы приглашаем все правительства, бизнес и гражданское общество присоединиться к нам и поддержать будущее Украины", - отметил он.

С начала конфликта Эстония выделила на восстановление Украины более €42 млн, в этом году планирует направить еще €11 млн.

10-11 июля конференция по восстановлению Украины URC 2025 проходит в Риме. В ней принимают участие представители европейских правительств, парламентов и предприятий. Основной темой конференции были заявлены инвестиции в восстановление гражданской инфраструктуры в Украине. Кроме того, обсуждается и военная поддержка стране.

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