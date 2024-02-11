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Эстония продолжит строительство линии обороны на границе с Россией

Эстония продолжит строительство линии обороны на границе с Россией Эстония, несмотря на заявления президента России Владимира Путина в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, планирует продолжить создание линии обороны, в рамках которого намерена построить 600 бункеров на границе с РФ.
Другие страны
11 февраля 2024 г. 13:28
Эстония продолжит строительство линии обороны на границе с Россией

Эстония, несмотря на заявления президента России Владимира Путина в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, планирует продолжить создание линии обороны, в рамках которого намерена построить 600 бункеров на границе с РФ.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил министр обороны республики Ханно Певкур агентству DPA.

"Мы не изменим наши планы только потому, что Путин дал интервью журналисту", - сказал он. "Сейчас мы повышаем нашу готовность. И это должны делать все. Не только здесь, в Эстонии, но и все остальные, - сообщил глава Минобороны. - Это то, что мы можем сделать в мирное время".

Он добавил, что его страна также закупит боеприпасы, оружие и технику.

Путин в интервью Карлсону заявил, что Россия не имеет территориальных претензий к Польше, Латвии или другим государствам континента. "Это абсолютно исключено", - ответил он на вопрос о том, есть ли у Москвы территориальные претензии на Европейском континенте.

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Версия на азербайджанском языке Estoniya Rusiya ilə sərhəddə 600 bunker tikmək niyyətindədir

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