Эстония призвала включить в новый пакет санкций запрет на въезд россиян в ЕС

Эстония считает необходимым включить в очередной пакет санкций запрет на получение гражданами России виз для въезда в Евросоюз.

Эстония считает необходимым включить в очередной пакет санкций запрет на получение гражданами России виз для въезда в Евросоюз.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил министр иностранных дел республики Урмас Рейнсалу.

По его словам, эта инициатива позволит дать ответ России "посредством дополнительных санкций и все большей ее изоляции".

В ходе своего визита в Киев глава эстонского внешнеполитического ведомства заявил, что такая мера, как введение запрета на въездные визы для граждан РФ в масштабах всего ЕС, должна быть добавлена в очередной пакет санкций.

Ранее У.Рейнсалу также отмечал, что власти Эстонии рассматривают возможность введения правила, обязывающего въезжающих в республику граждан РФ официально заявлять на границе об осуждении боевых действий в Украине.