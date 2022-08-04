Эстония призвала включить в новый пакет санкций запрет на въезд россиян в ЕС

Эстония считает необходимым включить в очередной пакет санкций запрет на получение гражданами России виз для въезда в Евросоюз.
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По его словам, эта инициатива позволит дать ответ России "посредством дополнительных санкций и все большей ее изоляции".
В ходе своего визита в Киев глава эстонского внешнеполитического ведомства заявил, что такая мера, как введение запрета на въездные визы для граждан РФ в масштабах всего ЕС, должна быть добавлена в очередной пакет санкций.
Ранее У.Рейнсалу также отмечал, что власти Эстонии рассматривают возможность введения правила, обязывающего въезжающих в республику граждан РФ официально заявлять на границе об осуждении боевых действий в Украине.