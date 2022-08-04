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Эстония призвала включить в новый пакет санкций запрет на въезд россиян в ЕС

Эстония призвала включить в новый пакет санкций запрет на въезд россиян в ЕС Эстония считает необходимым включить в очередной пакет санкций запрет на получение гражданами России виз для въезда в Евросоюз.
Другие страны
4 августа 2022 г. 20:23
Эстония призвала включить в новый пакет санкций запрет на въезд россиян в ЕС

Эстония считает необходимым включить в очередной пакет санкций запрет на получение гражданами России виз для въезда в Евросоюз.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил министр иностранных дел республики Урмас Рейнсалу.

По его словам, эта инициатива позволит дать ответ России "посредством дополнительных санкций и все большей ее изоляции".

В ходе своего визита в Киев глава эстонского внешнеполитического ведомства заявил, что такая мера, как введение запрета на въездные визы для граждан РФ в масштабах всего ЕС, должна быть добавлена в очередной пакет санкций.

Ранее У.Рейнсалу также отмечал, что власти Эстонии рассматривают возможность введения правила, обязывающего въезжающих в республику граждан РФ официально заявлять на границе об осуждении боевых действий в Украине.

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