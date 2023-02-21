О нас

Эстония призвала передать Украине миллион снарядов за полгода

Эстония призвала передать Украине миллион снарядов за полгода Глава ведомства Урмас Рейнсалу призвал страны Европейского союза передать Украине миллион артиллерийских снарядов за шесть месяцев в связи с острой нуждой страны в боеприпасах.
Другие страны
21 февраля 2023 г. 02:38
Эстония призвала передать Украине миллион снарядов за полгода

Глава ведомства Урмас Рейнсалу призвал страны Европейского союза передать Украине миллион артиллерийских снарядов за шесть месяцев в связи с острой нуждой страны в боеприпасах.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба МИД Эстонии.

"Согласно предложению Эстонии, страны ЕС могут предоставить Украине один миллион артиллерийских снарядов с помощью совместных закупок", - заявил министр.

Он уточнил, что на производство и передачу Киеву такого количества боеприпасов уйдет примерно четыре года. В связи с этим Рейнсалу призвал государства ЕС значительно увеличить свои производственные мощности, чтобы справиться с поставленной задачей за полгода.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Экслюзивные новости

В Офисе президента Украины назвали причину прекращения переговоров с Россией
В Офисе президента Украины назвали причину прекращения переговоров с Россией
20 февраля 2023 г. 18:41
Ректор университета Аданы: Первую поддержку Турция получила от братского Азербайджана
Ректор университета Аданы: Первую поддержку Турция получила от братского Азербайджана
20 февраля 2023 г. 17:20
Эксперт: Сотрудничество Азербайджана с Курдистаном и Ираком будет позитивным для региона
Эксперт: Сотрудничество Азербайджана с Курдистаном и Ираком будет позитивным для региона
20 февраля 2023 г. 16:39
Азербайджанские ветераны добровольцами отправились на помощь Турции
ФотоАзербайджанские ветераны добровольцами отправились на помощь Турции
20 февраля 2023 г. 15:02
Банкоматы в Азербайджане смогут выдавать монеты
Банкоматы в Азербайджане смогут выдавать монеты
20 февраля 2023 г. 14:14
Грузооборот Бакинского морского порта в 2022 году вырос на 13,6%
Грузооборот Бакинского морского порта в 2022 году вырос на 13,6%
20 февраля 2023 г. 13:42
Политолог: Азербайджан важный партнер Венгрии в сфере энергетики
Политолог: Азербайджан важный партнер Венгрии в сфере энергетики
20 февраля 2023 г. 11:33
Подоляк: Россия ежедневно теряет в Украине 800 - 1100 военных
Подоляк: Россия ежедневно теряет в Украине 800 - 1100 военных
19 февраля 2023 г. 21:39
Азербайджанский спасатель: Найденные под завалами золотые украшения мы передали турецким жандармам
ФотоАзербайджанский спасатель: Найденные под завалами золотые украшения мы передали турецким жандармам
18 февраля 2023 г. 17:44
В Бакинском порту планируется строительство интермодального и мультимодального терминала
В Бакинском порту планируется строительство интермодального и мультимодального терминала
17 февраля 2023 г. 20:19

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi