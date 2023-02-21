Эстония призвала передать Украине миллион снарядов за полгода

Глава ведомства Урмас Рейнсалу призвал страны Европейского союза передать Украине миллион артиллерийских снарядов за шесть месяцев в связи с острой нуждой страны в боеприпасах.

Глава ведомства Урмас Рейнсалу призвал страны Европейского союза передать Украине миллион артиллерийских снарядов за шесть месяцев в связи с острой нуждой страны в боеприпасах.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба МИД Эстонии.

"Согласно предложению Эстонии, страны ЕС могут предоставить Украине один миллион артиллерийских снарядов с помощью совместных закупок", - заявил министр.

Он уточнил, что на производство и передачу Киеву такого количества боеприпасов уйдет примерно четыре года. В связи с этим Рейнсалу призвал государства ЕС значительно увеличить свои производственные мощности, чтобы справиться с поставленной задачей за полгода.