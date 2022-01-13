Эстония предоставит Украине современный военный госпиталь и оружие

Эстония намерена предоставить Украине современный модульный полевой госпиталь для нужд Вооруженных сил в Донбассе, а также оружие.

Эстония намерена предоставить Украине современный модульный полевой госпиталь для нужд Вооруженных сил в Донбассе, а также оружие.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в среду посол Эстонии на Украине Каимо Кууск.

"Мы в Эстонии можем также привезти вам немного оружия, и... вместе с Германией довольно скоро мы привезем в Украину самый современный полевой госпиталь в мире", - сказал посол в эфире канала "Украина-24".

По его словам, особенность военного госпиталя состоит в том, что его можно построить и разобрать за час. Он уточнил, что полевые госпитали производятся в Эстонии, а их производство финансируется Германией.