О нас
Report Georgia
Аудио новости

Эстония предоставит Украине современный военный госпиталь и оружие

Эстония предоставит Украине современный военный госпиталь и оружие Эстония намерена предоставить Украине современный модульный полевой госпиталь для нужд Вооруженных сил в Донбассе, а также оружие.
Другие страны
13 января 2022 г. 06:59
Эстония предоставит Украине современный военный госпиталь и оружие

Эстония намерена предоставить Украине современный модульный полевой госпиталь для нужд Вооруженных сил в Донбассе, а также оружие.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в среду посол Эстонии на Украине Каимо Кууск.

"Мы в Эстонии можем также привезти вам немного оружия, и... вместе с Германией довольно скоро мы привезем в Украину самый современный полевой госпиталь в мире", - сказал посол в эфире канала "Украина-24".

По его словам, особенность военного госпиталя состоит в том, что его можно построить и разобрать за час. Он уточнил, что полевые госпитали производятся в Эстонии, а их производство финансируется Германией.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое важное

Президент Азербайджана Ильхам Алиев дал интервью местным телеканалам
Президент Азербайджана Ильхам Алиев дал интервью местным телеканалам
13 января 2022 г. 01:43
Президент: Сейчас на территории, подконтрольной российским миротворцам, проживают 27 тысяч человек
Президент: Сейчас на территории, подконтрольной российским миротворцам, проживают 27 тысяч человек
12 января 2022 г. 22:11
Президент: Лачынский коридор находится под нашим контролем
Президент: Лачынский коридор находится под нашим контролем
12 января 2022 г. 21:06
Президент: Наказание за коррупцию и взяточничество будет очень суровым
Президент: Наказание за коррупцию и взяточничество будет очень суровым
12 января 2022 г. 20:28
Президент прокомментировал рост цен на хлеб
Президент прокомментировал рост цен на хлеб
12 января 2022 г. 20:13
ГФСЗ о причинах, по которым пенсии некоторых граждан не были повышены
ГФСЗ о причинах, по которым пенсии некоторых граждан не были повышены
12 января 2022 г. 17:39
Тофик Зульфугаров: Провокация Армении была направлена на проверку военных возможностей Азербайджана
Тофик Зульфугаров: Провокация Армении была направлена на проверку военных возможностей Азербайджана
12 января 2022 г. 15:36
Президент Ильхам Алиев дал интервью местным телеканалам
Президент Ильхам Алиев дал интервью местным телеканалам
12 января 2022 г. 14:12
Армения прошлой ночью вновь совершила провокации на госгранице с Азербайджаном
Армения прошлой ночью вновь совершила провокации на госгранице с Азербайджаном
12 января 2022 г. 10:53
Возбуждено уголовное дело в связи с провокацией Армении на кельбаджарском направлении
Возбуждено уголовное дело в связи с провокацией Армении на кельбаджарском направлении
12 января 2022 г. 10:40

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi