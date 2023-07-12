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Эстония построит новые площадки для приема войск НАТО

Эстония построит новые площадки для приема войск НАТО Эстония в дополнение к уже действующей инфраструктуре приема около тысячи военнослужащих союзных стран построит площадки для приема еще около 1 600 солдат в Тапа, в северной части республики, и под Выру, на юго-востоке. К концу 2023 года должно быть завер
Другие страны
12 июля 2023 г. 10:54
Эстония построит новые площадки для приема войск НАТО

Эстония в дополнение к уже действующей инфраструктуре приема около тысячи военнослужащих союзных стран построит площадки для приема еще около 1 600 солдат в Тапа, в северной части республики, и под Выру, на юго-востоке. К концу 2023 года должно быть завершено как расширение зоны приема в Тапа, так и первая возможность размещения союзников вблизи Выру.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом ERR сообщил начальник отдела инфраструктуры Госцентра оборонных инвестиций (РКИК) Кади-Кай Колло.

"В настоящее время строятся две приемные зоны. В прошлом году была расширена зона приема в Тапа, которая будет включать в себя четыре жилых помещения и две прачечные, и в ней смогут разместиться около 650 человек", - сказал он.

По его словам, также строится новая Южная приемная зона, которая будет построена рядом с существующим стрельбищем Циатсунгылмаа. В этом районе будет построено восемь жилых помещений, в которых разместятся около 1 000 человек.

Колло уточнил, что Эстония строит не постоянные базы и не полигоны, а возможности для временного размещения союзников. Как ожидается, подразделения после непродолжительного пребывания перемещаются в районы операций или обратно в страну прибытия.

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