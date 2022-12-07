Эстония получит системы ПВО средней дальности в 2024 году

Закупаемые Эстонией системы противовоздушной обороны (ПВО) средней дальности поступят в страну в 2024 году.

Закупаемые Эстонией системы противовоздушной обороны (ПВО) средней дальности поступят в страну в 2024 году.

Как передает Report, об этом в эфире радиостанции Raadio 4 сообщила премьер-министр балтийской республики Кая Каллас.

"По части противовоздушной обороны мы приняли отдельное решение о приобретении, помимо того, что получаем от союзников, собственных систем ПВО средней дальности. Они должны прибыть на место в 2024 году", - заявила она.

До этого момента, по словам премьера, противовоздушный щит над Эстонией будет обеспечиваться союзниками по Североатлантическому альянсу. "Мы пользуемся соответствующими возможностями союзников, потенциалом, который они уже доставили сюда, и тем, что еще доставят", - сказала руководитель правительства. Планы по приобретению систем ПВО средней дальности Каллас не конкретизировала.