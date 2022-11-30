О нас

Эстония получит от ЕС 21 млн евро за оказанную военную помощь Украине

Эстония получит от ЕС 21 млн евро за оказанную военную помощь Украине Эстония получит от Евросоюза (ЕС) еще 21 млн евро в качестве компенсации за оказанную военную помощь Украине.
Другие страны
30 ноября 2022 г. 17:58
Эстония получит от ЕС 21 млн евро за оказанную военную помощь Украине

Эстония получит от Евросоюза (ЕС) еще 21 млн евро в качестве компенсации за оказанную военную помощь Украине.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил представитель Минобороны Эстонии Томас Мелл.

"Европейский союз одобрил выделение в рамках Европейского фонда мира шести пакетов помощи для военной поддержки Украины на общую сумму 3,1 млрд евро, последний из них - 17 октября. По состоянию на текущий момент, Эстонии будет возвращено 156 млн евро", - сказал он.

По его словам, Эстония сможет использовать эти средства для восстановления своего военного потенциала.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке EU approves 6 aid packages to Estonia 
Версия на азербайджанском языке Aİ Estoniyaya maliyyə yardımı ayıracaq

Самое важное

Президент Азербайджана принял министра по делам правительства ОАЭ
Президент Азербайджана принял министра по делам правительства ОАЭ
29 ноября 2022 г. 13:50
Раскрыты факты сотрудничества террористов АСАЛА со спецслужбами Ирана
Раскрыты факты сотрудничества террористов АСАЛА со спецслужбами Ирана
29 ноября 2022 г. 11:50
Начальник Генштаба азербайджанской армии отправился в США
Начальник Генштаба азербайджанской армии отправился в США
28 ноября 2022 г. 17:53
Президент Ильхам Алиев принял старшего советника Госдепартамента США по переговорам на Кавказе
Президент Ильхам Алиев принял старшего советника Госдепартамента США по переговорам на Кавказе
28 ноября 2022 г. 13:35
Вугар Алиев назначен председателем правления АЗЕРТАДЖ
Вугар Алиев назначен председателем правления АЗЕРТАДЖ
28 ноября 2022 г. 13:34
Позиции армии Азербайджана подверглись обстрелу
Позиции армии Азербайджана подверглись обстрелу
27 ноября 2022 г. 17:46
Президент Азербайджана подписал распоряжение о призыве на военную службу
Президент Азербайджана подписал распоряжение о призыве на военную службу
26 ноября 2022 г. 17:04
Владимир Путин позвонил Ильхаму Алиеву, обсуждена реализация трехсторонних договоренностей
Владимир Путин позвонил Ильхаму Алиеву, обсуждена реализация трехсторонних договоренностей
26 ноября 2022 г. 15:41
Незаконные армянские вооруженные формирования обстреляли позиции азербайджанской армии
Незаконные армянские вооруженные формирования обстреляли позиции азербайджанской армии
26 ноября 2022 г. 14:35
Сын президента Ильхама Алиева Гейдар Алиев создал семью
ФотоСын президента Ильхама Алиева Гейдар Алиев создал семью
26 ноября 2022 г. 13:44

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi