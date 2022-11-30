Эстония получит от ЕС 21 млн евро за оказанную военную помощь Украине

Эстония получит от Евросоюза (ЕС) еще 21 млн евро в качестве компенсации за оказанную военную помощь Украине.

Эстония получит от Евросоюза (ЕС) еще 21 млн евро в качестве компенсации за оказанную военную помощь Украине.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил представитель Минобороны Эстонии Томас Мелл.

"Европейский союз одобрил выделение в рамках Европейского фонда мира шести пакетов помощи для военной поддержки Украины на общую сумму 3,1 млрд евро, последний из них - 17 октября. По состоянию на текущий момент, Эстонии будет возвращено 156 млн евро", - сказал он.

По его словам, Эстония сможет использовать эти средства для восстановления своего военного потенциала.