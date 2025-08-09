О нас

Эстония планирует взять оборонный кредит в размере до 3,6 млрд евро

Эстония планирует взять оборонный кредит в размере до 3,6 млрд евро Эстония при поддержке Европейской комиссии (ЕК) планирует взять кредит в размере до 3,6 млрд евро для финансирования оборонных расходов.
9 августа 2025 г. 13:45
Эстония планирует взять оборонный кредит в размере до 3,6 млрд евро

Эстония при поддержке Европейской комиссии (ЕК) планирует взять кредит в размере до 3,6 млрд евро для финансирования оборонных расходов.

Как передает Report со ссылкой на портал ERR, об этом заявил начальник отдела государственной кассы министерства финансов республики Янно Луурмеэс.

"Эстония заинтересована в получении кредита. Министерство обороны подготовило и направило в Европейскую комиссию предварительную заявку на получение кредита, но весь этот процесс пока находится на относительно ранней стадии", - сказал он.

По данным портала, точная сумма кредита пока не определена, как и срок его погашения. Кредит можно будет взять на срок до 45 лет. При его получении при поддержке Еврокомиссии Эстония также надеется получить более выгодную процентную ставку, сэкономить на каждый миллиард евро около 4 миллионов евро в год.

Глава отдела НАТО и Европейского союза Минобороны Эстонии Калле Кирсс в свою очередь сообщил, что оборонный кредит планируется использовать на закупку зенитных ракет для ПВО средней и малой дальности, артиллерийских снарядов и других боеприпасов, боевых машин пехоты, а также для пополнения вооружения Военно-морских сил республики.

