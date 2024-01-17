Эстония планирует прекратить финансирование русскоязычного образования

Правительство Эстонии планирует прекратить финансировать русскоязычное образование в стране. Таллинн хочет перейти полностью к эстоноязычному образованию.

Правительство Эстонии планирует прекратить финансировать русскоязычное образование в стране. Таллинн хочет перейти полностью к эстоноязычному образованию.

Как передает Report со ссылкой на TV3, об этом заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас.

Члены парламента задали 11 вопросов, касающихся различных аспектов перехода к единой эстонской школе. Каллас объяснила ситуацию и действия правительства при переходе к единой эстонской школе.

"Действительно то, что написано в конституции: государственный язык Эстонии является эстонским, и каждый имеет право учиться на эстонском языке", - подчеркнула премьер-министр.

Каллас заявила, что правительство не намерено русифицировать эстонских детей. Она добавила, что правительство намерено прекратить финансирование русскоязычного образования и перейти на единое эстоноязычное образование.

Она также подчеркнула, что цель перехода к единому эстоноязычному образованию заключается в том, чтобы все эстонцы находились в едином информационном пространстве, осваивали эстонский язык в Эстонии и чтобы людей, использующих эстонский язык, становилось все больше.