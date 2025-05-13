Эстония перенаправит €200 млн из незадействованных фондов ЕС на оборону

Эстония перенаправит €200 млн из незадействованных фондов Евросоюза на наращивание национальной обороны.

Эстония перенаправит €200 млн из незадействованных фондов Евросоюза на наращивание национальной обороны.

Как передает Report, об этом сообщает телерадиокомпания ERR.

"Правительство одобрило решение о перенаправлении €200 млн из неиспользуемых в других отраслях фондов ЕС на оборону в предстоящие годы", - сообщила телерадиокомпания.

Глава департамента нацобороны Министерства обороны Эстонии Оливер Туур заявил о том, что средства из так называемых фондов сплочения ЕС скорее всего будут перенаправлены в том числе на строительство оборонной инфраструктуры и военных учебных центров.

По его словам, Минобороны представит эти предложения правительству, которое к концу мая примет окончательное решение об использовании средств. Власти также могут направить средства на строительство парка оборонной промышленности в уезде Пярну на юге страны, заявил Туур. Компании, которые займутся производством на территории парка, будут выбраны в августе, сам комплекс должен начать функционировать в 2027 году.