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Эстония передаст Украине военную помощь в размере 1,2 млрд евро до 2027 года

Эстония передаст Украине военную помощь в размере 1,2 млрд евро до 2027 года Власти Эстонии приняли решение о предоставлении пакета военной помощи Украине на сумму в размере 1,2 млрд евро до 2027 года.
Другие страны
11 января 2024 г. 16:45
Эстония передаст Украине военную помощь в размере 1,2 млрд евро до 2027 года

Власти Эстонии приняли решение о предоставлении пакета военной помощи Украине на сумму в размере 1,2 млрд евро до 2027 года.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил президент балтийской республики Алар Карис на совместной пресс-конференции с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Таллине.

"Поддержка [Украины] должна продолжаться. Долгосрочный взнос Эстонии до 2027 года составит 1,2 млрд евро", - сказал он на пресс-конференции, которая транслировалась онлайн.

Карис добавил, что Киеву "необходимы лучшие вооружения", поэтому страны ЕС должны нарастить военное производство.

Ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас сообщила, что республика будет оказывать Украине военную помощь в размере 0,25% от ВВП страны в течение следующих четырех лет.

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Версия на азербайджанском языке Estoniya Ukraynaya 1,2 milyard avroluq hərbi yardım paketi ayıracaq
Версия на английском языке Estonia to transfer military aid to Ukraine for 1.2B euros until 2027

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