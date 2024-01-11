Эстония передаст Украине военную помощь в размере 1,2 млрд евро до 2027 года

Власти Эстонии приняли решение о предоставлении пакета военной помощи Украине на сумму в размере 1,2 млрд евро до 2027 года.

Власти Эстонии приняли решение о предоставлении пакета военной помощи Украине на сумму в размере 1,2 млрд евро до 2027 года.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил президент балтийской республики Алар Карис на совместной пресс-конференции с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Таллине.

"Поддержка [Украины] должна продолжаться. Долгосрочный взнос Эстонии до 2027 года составит 1,2 млрд евро", - сказал он на пресс-конференции, которая транслировалась онлайн.

Карис добавил, что Киеву "необходимы лучшие вооружения", поэтому страны ЕС должны нарастить военное производство.

Ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас сообщила, что республика будет оказывать Украине военную помощь в размере 0,25% от ВВП страны в течение следующих четырех лет.