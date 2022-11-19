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Эстония передаст Украине партию автобусов и генераторов

Эстония передаст Украине партию автобусов и генераторов Эстония планирует отправить в Украину 27 городских автобусов. Отдельно будет отправлено 13 электрогенераторов.
Другие страны
19 ноября 2022 г. 23:41
Эстония передаст Украине партию автобусов и генераторов

Эстония планирует отправить в Украину 27 городских автобусов. Отдельно будет отправлено 13 электрогенераторов.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Эстонии Урмаса Рейнсалу.

По его словам, в дополнение к военной и политической поддержке Украине также необходимо оказывать гуманитарную помощь, чтобы украинское общество могло как можно лучше функционировать, несмотря на войну.

"МИД Эстонии совместно с таллинскими властями также планирует в ближайшее время отправить в Украину два автомобиля скорой помощи", - говорится в сообщении.

Эстонское отделение клуба Lions сообщило, что будут куплены 13 электрогенераторов, которые отправят в Украину в ближайшие дни. Глава клуба Алар Ряст отметил, что помощь Украине должна непрерывно продолжаться, потому что украинцы борются за сохранение всей Европы.

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