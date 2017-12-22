Эстония отказалась принимать иммигрантов по квотам ЕС

Баку. 22 декабря. REPORT.AZ/ Эстония считает себя свободной от обязательства выполнить квоту ЕС на расселение иммигрантов.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил министр юстиции страны Урмас Рейнсалу.

"Обязанности принять в Эстонии 550 человек больше не существует. Точка", - приводит Sputnik Эстония слова Рейнсалу, сказанные им на пресс-конференции правительства.

Рейнсалу напомнил, что в период общеевропейского иммиграционного кризиса в 2015 году правительство Эстонии с одобрения парламента решило принять и расселить по квоте ЕС в течение двух лет 550 перемещенных беженцев.