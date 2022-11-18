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Эстония оказала Украине военную помощь в размере около 300 млн евро

Эстония оказала Украине военную помощь в размере около 300 млн евро Размер военной помощи, оказанной Таллином Киеву, приближается к 300 млн евро.
Другие страны
18 ноября 2022 г. 21:57
Эстония оказала Украине военную помощь в размере около 300 млн евро

Размер военной помощи, оказанной Таллином Киеву, приближается к 300 млн евро.

Как передает Report со ссылкой на ERR, об этом заявил канцлер минобороны балтийской республики Кусти Салм.

"Военная помощь Эстонии Украине приближается к 300 млн евро. При этом ее размер по-прежнему является одним из самых больших среди союзников Киева по соотношению к нашему ВВП либо к оборонному бюджету", - приводятся в сообщении его слова.

Канцлер отметил, что наиболее успешно в последнее время Эстония работает по программам обучения украинских военных специалистов. "Мы планируем обучить относительно внушительное число военных Украины", - сказал Салм. Какое это будет число, он не уточнил.

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